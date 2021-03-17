Пекин обвинил США и Японию в сговоре для вмешательства во внутренние дела Китая и подрыва его интересов

США и Япония действуют в сговоре, чтобы вмешиваться во внутренние дела Китая, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя высказывания этих стран в отношении политики Пекина.
"Это еще один отчетливый пример того, как США и Япония работают в сговоре для вмешательства во внутренние дела Китая", - приводят его слова западные СМИ.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что Вашингтон и Токио не имеют право в одностороннем порядке определять формат международных отношений и навязывать всем собственные стандарты.
"Совместное заявление США и Японии со злобой атакует внешнюю политику Китая... и это попытка навредить китайским интересам", - отметил представитель МИД КНР.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве главы госдепартамента США, и первыми странами, куда он совершает визит, стали Япония и Южная Корея.
По итогам визита госсекретаря Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина в Токио США и Япония приняли совместное заявление, согласно которому Вашингтон и Токио не будут мириться с проявлениями политики КНР, которые, по их мнению, идут в разрез с принципами нынешнего миропорядка. Также стороны указали на необходимость противодействовать "незаконным морским притязаниям Китая" в Южно-Китайском море и обеспечивать мир и стабильность в Тайванском проливе. Кроме того, представители Японии и США выразили обеспокоенность в связи с ситуациями с правами человека в Гонконге и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
После объявления 10 марта о турне Блинкена в Азию, стало известно, что 18 марта госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретятся в городе Анкоридж (штат Аляска) для консультаций с Ян Цзечи - членом политбюро ЦК Компартии Китая, курирующим вопросы внешней политики, и с главой МИД КНР Ван И.
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