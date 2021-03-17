Белоруссия и РФ подпишут технический протокол к межправсоглашению по газу - Минэнерго республики

Белоруссия и Россия подпишут технический протокол к межправительственному газовому соглашению от 2011 года, который закрепит условия поставки газа в Белоруссию в 2021 году, сообщило Минэнерго республики.
"По итогам этих переговоров (в декабре 2020 года - ИФ) был подписан протокол между "Газпромом" и правительством Белоруссии о порядке формирования цен при поставке природного газа в нашу страну в 2021 году. В соответствии с международной практикой оформления таких договоренностей, необходимо внести изменение в межправсоглашение по поставкам природного газа", - говорится в сообщении Минэнерго в среду.
В ведомстве отмечают, что сообщение о подписании соответствующего протокола "вызвало много вопросов у СМИ".
"Планируемая корректировка соглашения носит технический характер и связана с необходимостью правового оформления решений, принятых 24 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении.
Ранее в среду сообщалось, что правительство Белоруссии уполномочило посла в РФ Владимира Семашко на подписание протокола, которым планируется внести изменения в заключенное в 2011 году белорусско-российское межправительственное соглашение об условиях поставки газа в республику.
Соответствующее постановление Совмина Белоруссии №147 опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
В соответствии с документом, белорусскому послу предоставлено право подписать протокол "при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".
В середине февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект протокола о внесении изменения в межправительственное соглашение с РФ от 2011 года об условиях поставки газа.
В конце декабря 2020 года Белоруссия и Россия заключили контракт на поставку газа в республику по $128,5 за тысячу кубометров. В 2020 году цена на газ для Белоруссии составляла $127 за тысячу кубометров.
В марте Семашко и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич встречались в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Минэнерго Белоруссии по итогам встречи отмечало, что стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества.
Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО для оценки ущерба историческим и культурным памятникам в Карабахе – помощник президента
Баку призывает оказать давление на Ереван для передачи Азербайджану карты минных полей в Карабахе – Байрамов
ФРС сохранила базовую ставку, ни один из руководителей ЦБ не ждет ее изменения до конца года
Президент Азербайджана продлил мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства до 2022г
Украина за 5 месяцев отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 40% - до 17 млрд куб. м
Вместимость отелей Египта к концу 2021 года увеличится на 10 тысяч номеров
Мировые продажи предметов искусства упали на 22% в 2020 году - эксперты
Еврокомиссия представила предложение о сертификате вакцинации
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Важная информация для клиентов AccessBank-а
Caspian Energy Club дает старт пятой национальной премии Brand Award Azerbaijan
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам