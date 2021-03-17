Белоруссия и РФ подпишут технический протокол к межправсоглашению по газу - Минэнерго республики

Белоруссия и Россия подпишут технический протокол к межправительственному газовому соглашению от 2011 года, который закрепит условия поставки газа в Белоруссию в 2021 году, сообщило Минэнерго республики.

"По итогам этих переговоров (в декабре 2020 года - ИФ) был подписан протокол между "Газпромом" и правительством Белоруссии о порядке формирования цен при поставке природного газа в нашу страну в 2021 году. В соответствии с международной практикой оформления таких договоренностей, необходимо внести изменение в межправсоглашение по поставкам природного газа", - говорится в сообщении Минэнерго в среду.

В ведомстве отмечают, что сообщение о подписании соответствующего протокола "вызвало много вопросов у СМИ".

"Планируемая корректировка соглашения носит технический характер и связана с необходимостью правового оформления решений, принятых 24 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении.

Ранее в среду сообщалось, что правительство Белоруссии уполномочило посла в РФ Владимира Семашко на подписание протокола, которым планируется внести изменения в заключенное в 2011 году белорусско-российское межправительственное соглашение об условиях поставки газа в республику.

Соответствующее постановление Совмина Белоруссии №147 опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, белорусскому послу предоставлено право подписать протокол "при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".

В середине февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект протокола о внесении изменения в межправительственное соглашение с РФ от 2011 года об условиях поставки газа.

В конце декабря 2020 года Белоруссия и Россия заключили контракт на поставку газа в республику по $128,5 за тысячу кубометров. В 2020 году цена на газ для Белоруссии составляла $127 за тысячу кубометров.

В марте Семашко и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич встречались в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Минэнерго Белоруссии по итогам встречи отмечало, что стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества.