Грузия активизирует работу над проектом подводной ЛЭП в Европу

Проект строительства по дну Черного моря высоковольтной линии электропередачи, которая свяжет Грузию с европейской энергосистемой, обсуждался на состоявшемся в Брюсселе заседании совета ассоциации ЕС-Грузия.
"Всемирный банк подтвердил свою готовность профинансировать полное технико-экономическое исследование данного проекта, и мы проинформировали об этом наших друзей и коллег", - сообщила глава Минэкономразвития республики Натия Турнава журналистам в среду.
По ее словам, проект подводной ЛЭП, идея которой родилась два-три года назад, имеет "историческое значение".
При этом министр подчеркнула важность участия в нем ведущих западных компаний. "Поэтому соответствующие структуры Евросоюза призвали их принять участие как в финансировании исследования, так и в поиске инвесторов и подрядчиков в будущем", - отметила она.
Накануне в составе правительственной делегации Грузии, возглавляемой премьер-министром Ираклием Гарибашвили, Турнава участвовала в заседании совета ассоциации ЕС-Грузия.
В Грузии над данным проектом несколько лет работает компания "Gross Energy Group", основной деятельностью которой являются инженерно-консалтинговые услуги в сфере энергетики. Согласно предварительному ТЭО, рассматривается прокладка кабеля до Болгарии и Румынии. Общая стоимость проекта оценивается в более $3 млрд.
Как сообщалось, в энергосистеме Грузии в ночь на 17 марта 2021 года произошла авария, в результате которой часть страны, в том числе Тбилиси, в течение почти часа была обесточена.
"Из-за отключения 400 кВ ЛЭП "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции, был прерван импорт электроэнергии из Турции, в результате чего электроснабжение было отключено в большей части страны", - заявляло АО "Государственная электросистема Грузии". К утру среды энергоснабжение было полностью восстановлено.
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