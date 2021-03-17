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Регион 17.03.2021 22:27

Грузия активизирует работу над проектом подводной ЛЭП в Европу

Проект строительства по дну Черного моря высоковольтной линии электропередачи, которая свяжет Грузию с европейской энергосистемой, обсуждался на состоявшемся в Брюсселе заседании совета ассоциации ЕС-Грузия.

"Всемирный банк подтвердил свою готовность профинансировать полное технико-экономическое исследование данного проекта, и мы проинформировали об этом наших друзей и коллег", - сообщила глава Минэкономразвития республики Натия Турнава журналистам в среду.

По ее словам, проект подводной ЛЭП, идея которой родилась два-три года назад, имеет "историческое значение".

При этом министр подчеркнула важность участия в нем ведущих западных компаний. "Поэтому соответствующие структуры Евросоюза призвали их принять участие как в финансировании исследования, так и в поиске инвесторов и подрядчиков в будущем", - отметила она.

Накануне в составе правительственной делегации Грузии, возглавляемой премьер-министром Ираклием Гарибашвили, Турнава участвовала в заседании совета ассоциации ЕС-Грузия.

В Грузии над данным проектом несколько лет работает компания "Gross Energy Group", основной деятельностью которой являются инженерно-консалтинговые услуги в сфере энергетики. Согласно предварительному ТЭО, рассматривается прокладка кабеля до Болгарии и Румынии. Общая стоимость проекта оценивается в более $3 млрд.

Как сообщалось, в энергосистеме Грузии в ночь на 17 марта 2021 года произошла авария, в результате которой часть страны, в том числе Тбилиси, в течение почти часа была обесточена.

"Из-за отключения 400 кВ ЛЭП "Месхети", связывающей электросистемы Грузии и Турции, был прерван импорт электроэнергии из Турции, в результате чего электроснабжение было отключено в большей части страны", - заявляло АО "Государственная электросистема Грузии". К утру среды энергоснабжение было полностью восстановлено.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕВРОПА, ЛЭП, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]