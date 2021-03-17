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Дальнее зарубежье 17.03.2021 20:07

Коррупционный "масочный скандал" в Германии набирает обороты

Скандал вокруг депутатов из правящей в ФРГ коалиции, участвовавших в финансовых махинациях при покупке защитных масок, набирает обороты - по информации Spiegel, в среду ситуацию с получением "отката" за маски в размере 660 тыс. евро обсудит руководство парламентских фракций.

Фигурантами скандала стали бывшие депутаты партийного союза ХДС/ХСС под руководством канцлера Ангелы Меркель Георг Нюсляйн и Николас Лёбель. Нюсляйн, который уже покинул фракцию и вышел из ХСС, предположительно, через свою консалтинговую фирму получил 660 тыс. евро в качестве вознаграждения в ходе закупки "защитного медицинского материала" в рамках подавления пандемии коронавируса, теперь бывшего депутата обвиняют в коррупции.

Лёбеля, в свою очередь, обвиняют в соучастии - предполагается, что именно он предложил фирму коллеги представителям сектора здравоохранения ФРГ и получил за это 250 тысяч евро "отката". Лёбель также уже покинул партию.

Как сообщает издание, в среду руководители парламентских фракций правящей коалиции будут обсуждать сложившуюся ситуацию на внутреннем заседании и делать выводы.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МАСКИ, КОРРУПЦИЯ, СКАНДАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]