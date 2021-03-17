Скандал вокруг депутатов из правящей в ФРГ коалиции, участвовавших в финансовых махинациях при покупке защитных масок, набирает обороты - по информации Spiegel, в среду ситуацию с получением "отката" за маски в размере 660 тыс. евро обсудит руководство парламентских фракций.
Фигурантами скандала стали бывшие депутаты партийного союза ХДС/ХСС под руководством канцлера Ангелы Меркель Георг Нюсляйн и Николас Лёбель. Нюсляйн, который уже покинул фракцию и вышел из ХСС, предположительно, через свою консалтинговую фирму получил 660 тыс. евро в качестве вознаграждения в ходе закупки "защитного медицинского материала" в рамках подавления пандемии коронавируса, теперь бывшего депутата обвиняют в коррупции.
Лёбеля, в свою очередь, обвиняют в соучастии - предполагается, что именно он предложил фирму коллеги представителям сектора здравоохранения ФРГ и получил за это 250 тысяч евро "отката". Лёбель также уже покинул партию.
Как сообщает издание, в среду руководители парламентских фракций правящей коалиции будут обсуждать сложившуюся ситуацию на внутреннем заседании и делать выводы.
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