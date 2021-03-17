Неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоится 31 марта в Туркестане

В Туркестане (административный центр Туркестанской области Казахстана) 31 марта состоится саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщила в среду пресс-служба МИД республики.

"По инициативе первого президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева в городе Туркестане 31 марта с.г. пройдет неофициальный Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский Совет)", - говорится в сообщении.

"Свое участие в форуме подтвердили все главы государств-членов ССТГ и премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации", - отмечается в информации.

По итогам саммита ожидается подписание декларации, объявляющей Туркестан духовной столицей тюркского мира.