Бакметрополитен в 2020г получил из госбюджета около 28 млн манатов на компенсацию расходов в период пандемии

ЗАО «Бакинский метрополитен» в 2020 году получил от правительства Азербайджана 27,67 млн манатов ($16,3 млн по текущему курсу) на погашение необходимых расходов в период пандемии коронавируса COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В минувшем году Бакинский метрополитен получил из госбюджета в рамках основных капвложений 140,2 млн манатов. Кроме того, в 2020 году ЗАО «Бакинский метрополитен» получил из госбюджета субсидии в размере 40 млн манатов и еще 27,67 млн манатов для погашения необходимых расходов в период пандемии коронавируса», - сообщили в правительстве.
В 2020 году пассажироперевозки в бакинском метро сократились по сравнению с годом ранее на 68,4% - до 74,7 млн человек.
Как сообщалось, в 2020 году Бакинский метрополитен трижды приостанавливал оказание услуг по перевозке пассажиров из-за угрозы распространения коронавируса. Впервые пассажироперевозки в метро были приостановлены в период с 31 марта до 9 мая, затем с 4 июля до 14 сентября, в третий раз - с 19 октября. Метро для перевозок закрыто до 1 апреля 2021 года.
Решение о прекращении пассажироперевозок в Бакинском метро было принято для обеспечения здоровья граждан по причине высокой плотности пассажиропотока в столичной "подземке" и не соблюдения среди пассажиров требований карантинного режима.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций.
Н.Аббасова
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