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Транспорт и связь 17.03.2021 17:16

Бакметрополитен в 2020г получил из госбюджета около 28 млн манатов на компенсацию расходов в период пандемии

ЗАО «Бакинский метрополитен» в 2020 году получил от правительства Азербайджана 27,67 млн манатов ($16,3 млн по текущему курсу) на погашение необходимых расходов в период пандемии коронавируса COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В минувшем году Бакинский метрополитен получил из госбюджета в рамках основных капвложений 140,2 млн манатов. Кроме того, в 2020 году ЗАО «Бакинский метрополитен» получил из госбюджета субсидии в размере 40 млн манатов и еще 27,67 млн манатов для погашения необходимых расходов в период пандемии коронавируса», - сообщили в правительстве.

В 2020 году пассажироперевозки в бакинском метро сократились по сравнению с годом ранее на 68,4% - до 74,7 млн человек.

Как сообщалось, в 2020 году Бакинский метрополитен трижды приостанавливал оказание услуг по перевозке пассажиров из-за угрозы распространения коронавируса. Впервые пассажироперевозки в метро были приостановлены в период с 31 марта до 9 мая, затем с 4 июля до 14 сентября, в третий раз - с 19 октября. Метро для перевозок закрыто до 1 апреля 2021 года.

Решение о прекращении пассажироперевозок в Бакинском метро было принято для обеспечения здоровья граждан по причине высокой плотности пассажиропотока в столичной "подземке" и не соблюдения среди пассажиров требований карантинного режима.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕТРО, ГОСБЮДЖЕТ, ДОТАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]