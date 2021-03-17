Еврокомиссия представила предложение о сертификате вакцинации

Европейская комиссия (ЕК) выдвинула в среду предложение о создании "цифрового зеленого сертификата" для обеспечения безопасного свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19, объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Какова функция такого сертификата? Этот сертификат указывает, был ли человек вакцинирован, прошел ли он недавний тест с отрицательным результатом или вылечился от COVID-19 и обладает антителами. Во-вторых, сертификат обеспечит возможность того, чтобы минимум данных был признан всеми другими государствами-членами. В-третьих, с этим цифровым сертификатом мы хотим помочь государствам-членам восстановить свободу передвижения надежным, ответственным и вызывающим доверие способом", - сообщила председатель Еврокомиссии, представляя инициативу ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.

В свою очередь член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил: "С помощью цифрового зеленого сертификата мы используем европейский подход, чтобы обеспечить гражданам ЕС и членам их семей возможность путешествовать безопасно и с минимальными ограничениями этим летом. Цифровой зеленый сертификат не является предварительным условием для свободного передвижения и никоим образом не дискриминирует".

В коммюнике Европейской комиссии, опубликованном на ее сайте, отмечается, что "сертификат будет доступен бесплатно в цифровом или бумажном формате". Он будет включать QR-код для обеспечения безопасности и подлинности документа.

Еврокомиссия создаст условия, гарантирующие, что все сертификаты могут быть проверены в ЕС, и поддержит государства-члены в техническом исполнении сертификатов.

"Государства-члены по-прежнему несут ответственность за принятие решения о том, какие ограничения общественного здравоохранения могут быть отменены для путешественников, но им придется применять такие исключения таким же образом к путешественникам, имеющим цифровой зеленый сертификат", - объясняется в сообщении Европейской комиссии.

Никакие персональные данные обладателей сертификатов не будут проходить контроль при проверке документа или сохраняться в проверяющем государстве ЕС, обещают в ЕК.

Сертификаты будут включать ограниченный набор информации: имя, дату рождения, дату выдачи, соответствующие сведения о вакцине или тесте, выздоровлении и специальный идентификатор сертификата. Эти данные можно будет проверять только для подтверждения и удостоверения подлинности и действительности сертификатов.

Сертификаты будут доступны на языке государства-члена, выдавшего сертификат, а также на английском языке.

Все люди - вакцинированные и невакцинированные - должны пользоваться цифровым зеленым сертификатом при поездках в ЕС. Чтобы предотвратить дискриминацию в отношении лиц, которые не были вакцинированы, Еврокомиссия предлагает сертифицировать не только вакцинацию, но также тесты и факты выздоровления от COVID-19.

Такое же право, подчеркивается в коммюнике ЕК, будет действовать для путешественников с цифровым зеленым сертификатом - если государства-члены принимают доказательство вакцинации для отмены определенных ограничений общественного здравоохранения, таких как тестирование или карантин, они должны будут принять на тех же условиях сертификаты о вакцинации, выданные в рамках системы цифровых зеленых сертификатов.

"Это обязательство будет ограничиваться вакцинами, получившими разрешение на коммерческое обращение в масштабах ЕС, но государства-члены могут решить принимать и другие вакцины дополнительно", - говорится в материалах Еврокомиссии.

Цифровой зеленый сертификат будет действителен во всех государствах-членах ЕС, а также предложен для применения в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Цифровой зеленый сертификат должен будет выдаваться гражданам ЕС и членам их семей, независимо от их национальности. Его также следует выдавать людям, не являющимся гражданами ЕС, которые проживают в Евросоюзе, и персонам, имеющим право путешествовать в другие государства-члены ЕС.

В ЕК уточняют, что цифровой зеленый сертификат - это временная мера, которую приостановят, как только ВОЗ объявит об окончании чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19. Предложение Еврокомиссии должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.