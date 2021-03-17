СК Revan Sigorta в течение 60 дней будет принимать претензии от кредиторов

Страховая компания «Revan Sigorta» будет принимать претензии от кредиторов в связи с ликвидацией компании.

«Кредиторы могут предъявить свои требования к компании в течение двух месяцев», - говорится в объявлении СК.

Как сообщалось ранее, акционеры азербайджанской страховой компании "Revan Sigorta" в августе 2020 года приняли решение о добровольной ликвидации компании.

Лицензия страховой компании была отозвана решением правления ЦБА от 10 марта 2021 года на основе добровольного обращения со стороны самой компании.

СК Revan Sigorta действовала на рынке страхования Азербайджана с 1998 года, основным акционером компании является Группа компаний Nurgun. Уставный капитал компании равен 8 млн 900 тыс. 71,2 манатов.

А. Мамедов