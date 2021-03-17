СФР откроет финансовую линию для азербайджанских предпринимателей

Саудовский фонд развития (СФР) планирует открыть кредитную линию для поддержки азербайджанских предпринимателей, в том числе малых и средних предприятий, ведущих торговые операции с Саудовской Аравией.
Согласно сообщению KOBIA, с этой целью 17 марта было подписано соглашение между Экспортной программой СФР и ОАО «Kapital Bank». Документ подписали генеральный директор Саудовской экспортной программы Абдулмохсен Аль-Хаял и председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Kapital Bank, сумма открываемой кредитной линии будет обговорена в ближайшее время ходе переговоров.
А.Мамедов
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