СФР откроет финансовую линию для азербайджанских предпринимателей

Саудовский фонд развития (СФР) планирует открыть кредитную линию для поддержки азербайджанских предпринимателей, в том числе малых и средних предприятий, ведущих торговые операции с Саудовской Аравией.

Согласно сообщению KOBIA, с этой целью 17 марта было подписано соглашение между Экспортной программой СФР и ОАО «Kapital Bank». Документ подписали генеральный директор Саудовской экспортной программы Абдулмохсен Аль-Хаял и председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Kapital Bank, сумма открываемой кредитной линии будет обговорена в ближайшее время ходе переговоров.

А.Мамедов