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ТЭК 17.03.2021 20:41

Украина за 5 месяцев отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 40% - до 17 млрд куб. м

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины ушли ниже 17 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в целом почти за пять месяцев отопительного сезона (с 19 октября 2020 года по 16 марта 2021 года) страна снизила запасы в ПХГ на 40,3% (на 11,472 млрд куб. м) - до 16,971 млрд куб. м.

В частности, в октябре отбор из хранилищ составил 0,2 млрд куб. м, в ноябре - 1,8 млрд куб. м, в декабре - 2,8 млрд куб. м, в январе - 2,6 млрд куб. м, в феврале - 2,9 млрд куб. м, 1-16 марта - 1,2 млрд куб. м.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в середине февраля прогнозировал, что Украина выйдет из отопительного сезона 2020/2021 с запасами в ПХГ около 17 млрд куб. м. В то же время в прохладной первой половине марта фиксируется среднесуточный отбор из хранилищ около 75 млн куб. м, а прогноз погоды до конца текущего месяца пока не дает оснований для завершения отопительного сезона ранее начала апреля.

Таким образом, следует ожидать, что Украина выйдет из отопительного сезона с запасами в хранилищах менее 16 млрд куб. м, что соответствует уровню прошлого года.

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,8 млрд куб. м до 15,8 млрд куб. м). В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза - с 15,8 млрд куб. м до 28,4 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м).

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Тэги: УКРАИНА, ПХГ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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