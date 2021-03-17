Запасы нефти в США выросли на 2,4 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей - до 500,8 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 472 тыс. баррелей и составили 232,08 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 255 тыс. баррелей, до 137,75 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,7 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 3,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,6 млн баррелей.