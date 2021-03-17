Нефть дешевеет на данных о запасах в США, Brent - $67,53 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду после того, как Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futuresв среду составляет $67,53 за баррель, что на $0,86 (1,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,05 за баррель, что на $0,74 (1,03%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 472 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 255 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,7 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 3,5 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,6 млн баррелей.

Респонденты S&P Global Platts в среднем прогнозировали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 400 тыс. баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 1,4 млн баррелей и 900 тыс. баррелей.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. б/с, до 5,5 млн б/с. Мировой спрос в этом году достигнет 96,5 млн б/с, восстановив около 60% объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году, пишет агентство в своем отчете.

Агентство также сообщило, что мировые поставки нефти в феврале упали на 2 млн б/с, до 91,6 млн б/с, в результате резкого сокращения добычи в США и дополнительных добровольных сокращений добычи Саудовской Аравией в рамках сделки ОПЕК+.