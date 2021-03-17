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Дальнее зарубежье 17.03.2021 20:03

Запрет США на экспорт оружия в РФ вступает в силу в четверг - документ

США с четверга ввозят запрет на продажу оружия России в соответствии с законом о контроле за экспортом оружия, прекращают выдачу лицензий или других разрешений на экспорт в Россию вооружения, говорится в документе, размещенном в Федеральном реестре.

В соответствии с этим же законом прекращается американское финансирование любых иностранных военных программ при участии России.

В Федеральном реестре указано, что документ вступит в силу в день официальной публикации - 18 марта.

В документе, однако, говорится, что исключения сделаны, в частности, для "экспорта в рамках сотрудничества властей в космической сфере".

В списке исключений фигурирует также продукция, нужная для "обеспечения безопасности гражданской авиации". Полностью принадлежащие материнской компании филиалы американских и других иностранных компаний тоже попали в список претендентов на экспортные исключения. То же самое касается и некоторых экспортных лицензий для российских граждан, работающих в США.

Госдепартамент ранее пояснял, что эти исключения действуют еще с 2018 года, а нынешняя администрация решила сохранить их. Заявки на исключения из санкций будут рассматриваться на индивидуальной основе, отмечает внешнеполитическое ведомство США.

Впервые о планах ввести такие ограничения госдеп сообщил в начале марта 2021 года.

Тогда же источник "Интерфакса", комментируя это решение, заявлял, что Россия не покупает у США оружие и боеприпасы.

"В любом случае, никаких импортных операций с США нет уже давно. Тем более, речь не может идти и не идёт о предоставлении кредитов или кредитных гарантий со стороны финансовых организаций США для обеспечения экспортно-импортных операций в области военно-технического сотрудничества", - сказал собеседник агентства.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ОРУЖИЕ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]