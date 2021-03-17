Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0232 RUR   0.0233 GBR   2.3619 TRY   0.2268

Цена на нефть

16.03 $/bbl   WTI 64.80 -0.59 Brent 68.39 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Регион 17.03.2021 23:02

Политическая ситуация в Грузии вызывает тревогу - генсек НАТО

В НАТО обеспокоены внутриполитическим кризисом в Грузии, сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Последние политические события в Грузии вызывают тревогу. В НАТО ожидают, что Грузия будет поддерживать демократические стандарты, что включает в себя преодоление политических разногласий посредством диалога между представителями властей и оппозиции", - сказал Столтенберг в среду в Брюсселе на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Генсек также заявил, что в альянсе поддерживают Грузию в ее стремлении вступить в НАТО.

"Мы ценим партнерство с Грузией и хотим, чтобы в этой стране продолжались реформы. Все страны альянса поддерживают это послание", - заявил Столтенберг.

Гарибашвили со своей стороны заявил, что членство в НАТО является "главным приоритетом внешней политики и безопасности Грузии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, СИТУАЦИЯ, НАТО


Похожие новости


В Грузии за сутки выявлено 780 новых случаев COVID-19, скончались 17 человек - Минздрав Политического кризиса в Грузии нет - премьер-министр В Грузии 3 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки, скончались 34 пациента Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 411 Поток граждан Азербайджана в Грузию в первом полугодии рухнул в 2,3 раза В Грузии зафиксирован первый смертельный случай в результате заражения коронавирусом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]