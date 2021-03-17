Политическая ситуация в Грузии вызывает тревогу - генсек НАТО

В НАТО обеспокоены внутриполитическим кризисом в Грузии, сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Последние политические события в Грузии вызывают тревогу. В НАТО ожидают, что Грузия будет поддерживать демократические стандарты, что включает в себя преодоление политических разногласий посредством диалога между представителями властей и оппозиции", - сказал Столтенберг в среду в Брюсселе на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Генсек также заявил, что в альянсе поддерживают Грузию в ее стремлении вступить в НАТО.

"Мы ценим партнерство с Грузией и хотим, чтобы в этой стране продолжались реформы. Все страны альянса поддерживают это послание", - заявил Столтенберг.

Гарибашвили со своей стороны заявил, что членство в НАТО является "главным приоритетом внешней политики и безопасности Грузии".