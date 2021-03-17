Президент Азербайджана продлил мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства до 2022г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законе "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства", сообщает в среду сайт главы государства.
Согласно изменениям мораторий на проверки в сфере предпринимательства продлен до 1 января 2022 года.
Как сообщалось ранее. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял поправки в действующее законодательство, согласно которым до 1 января 2022 года продлен срок моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства.
26 октября 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон, предусматривающий введение с 1 ноября 2015 года двухлетнего моратория на проведение проверок предпринимателей. В ноябре 2017 года данный мораторий был продлен до 1 января 2021 года.
Согласно закону могут проводиться только налоговые проверки, а также проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения, национальной и экономической безопасности страны, и проверки субъектов финансового рынка, а также проверки в рамках государственного надзора за строительством и деятельностью частных медицинских учреждениях.
Б.Рустамбеков
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