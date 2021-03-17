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Бизнес и законодательство 17.03.2021 21:11

Президент Азербайджана продлил мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства до 2022г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законе "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства", сообщает в среду сайт главы государства.

Согласно изменениям мораторий на проверки в сфере предпринимательства продлен до 1 января 2022 года.

Как сообщалось ранее. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник принял поправки в действующее законодательство, согласно которым до 1 января 2022 года продлен срок моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства.

26 октября 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон, предусматривающий введение с 1 ноября 2015 года двухлетнего моратория на проведение проверок предпринимателей. В ноябре 2017 года данный мораторий был продлен до 1 января 2021 года.

Согласно закону могут проводиться только налоговые проверки, а также проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения, национальной и экономической безопасности страны, и проверки субъектов финансового рынка, а также проверки в рамках государственного надзора за строительством и деятельностью частных медицинских учреждениях.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДПНРИНИМАТЕЛЬСТВО, ПРОВЕРКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]