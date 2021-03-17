Иск Гаспаряна принят судом в производство, он продолжит занимать должность руководителя Главного штаба ВС Армении

Административный суд Армении принял в производство иск бывшего начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, оспаривающего законность его освобождении от должности.

"Принятием в производство иска временно удовлетворяется иск Гаспаряна, запрещается назначение нового начальника ГШ, что означает, что Гаспарян продолжает занимать должность руководителя ГШ ВС", - сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение отправлено в Службу принудительного исполнения и доступно в электронной системе документооборота ведомства.

Адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян сообщил "Интерфаксу", что пока не получал уведомления из суда и не может предоставить информацию.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

После того, как президент два раза не подписал указ об увольнении, Оник Гаспарян был освобожден от должности силой закона 10 марта. Он назвал это решение антиконституционным и обратился в Административный суд с иском о противозаконности его освобождения от должности.

Ранее президент Армении также два раза не подписал предложение премьер-министра республики Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил.

В соответствии с армянским законодательством, если президент два раза не подписывает предложенный премьер-министром проект указа о назначении, то документ вступает в действие силой закона через восемь дней после повторного отказа со стороны президента. Давтян может занять пост начальника Главного штаба, предположительно, 19 или 20 марта.