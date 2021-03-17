Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0232 RUR   0.0233 GBR   2.3619 TRY   0.2268

Цена на нефть

16.03 $/bbl   WTI 64.80 -0.59 Brent 68.39 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Регион 17.03.2021 21:48

Иск Гаспаряна принят судом в производство, он продолжит занимать должность руководителя Главного штаба ВС Армении

Административный суд Армении принял в производство иск бывшего начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, оспаривающего законность его освобождении от должности.

"Принятием в производство иска временно удовлетворяется иск Гаспаряна, запрещается назначение нового начальника ГШ, что означает, что Гаспарян продолжает занимать должность руководителя ГШ ВС", - сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение отправлено в Службу принудительного исполнения и доступно в электронной системе документооборота ведомства.

Адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян сообщил "Интерфаксу", что пока не получал уведомления из суда и не может предоставить информацию.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

После того, как президент два раза не подписал указ об увольнении, Оник Гаспарян был освобожден от должности силой закона 10 марта. Он назвал это решение антиконституционным и обратился в Административный суд с иском о противозаконности его освобождения от должности.

Ранее президент Армении также два раза не подписал предложение премьер-министра республики Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил.

В соответствии с армянским законодательством, если президент два раза не подписывает предложенный премьер-министром проект указа о назначении, то документ вступает в действие силой закона через восемь дней после повторного отказа со стороны президента. Давтян может занять пост начальника Главного штаба, предположительно, 19 или 20 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕНАЧАЛЬНИК, ИСК, СУД


Похожие новости


Гаспарян остается главой Главного штаба ВС Армении - председатель Палаты адвокатов Саркисян возлагает на Пашиняна ответственность за политические последствия отставки начальника ГШ ВС Решение об отставке главы Генштаба Армении вступило в силу - вице-спикер парламента Погиб замкомандующего сепаратистов в Карабахе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]