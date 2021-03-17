Иск Гаспаряна принят судом в производство, он продолжит занимать должность руководителя Главного штаба ВС Армении

Административный суд Армении принял в производство иск бывшего начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, оспаривающего законность его освобождении от должности.
"Принятием в производство иска временно удовлетворяется иск Гаспаряна, запрещается назначение нового начальника ГШ, что означает, что Гаспарян продолжает занимать должность руководителя ГШ ВС", - сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.
Отмечается, что решение отправлено в Службу принудительного исполнения и доступно в электронной системе документооборота ведомства.
Адвокат Гаспаряна Артур Ованнисян сообщил "Интерфаксу", что пока не получал уведомления из суда и не может предоставить информацию.
25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.
После того, как президент два раза не подписал указ об увольнении, Оник Гаспарян был освобожден от должности силой закона 10 марта. Он назвал это решение антиконституционным и обратился в Административный суд с иском о противозаконности его освобождения от должности.
Ранее президент Армении также два раза не подписал предложение премьер-министра республики Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна на должность начальника Главного штаба Вооруженных сил.
В соответствии с армянским законодательством, если президент два раза не подписывает предложенный премьер-министром проект указа о назначении, то документ вступает в действие силой закона через восемь дней после повторного отказа со стороны президента. Давтян может занять пост начальника Главного штаба, предположительно, 19 или 20 марта.
Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО для оценки ущерба историческим и культурным памятникам в Карабахе – помощник президента
Баку призывает оказать давление на Ереван для передачи Азербайджану карты минных полей в Карабахе – Байрамов
ФРС сохранила базовую ставку, ни один из руководителей ЦБ не ждет ее изменения до конца года
Президент Азербайджана продлил мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства до 2022г
Украина за 5 месяцев отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 40% - до 17 млрд куб. м
Вместимость отелей Египта к концу 2021 года увеличится на 10 тысяч номеров
Мировые продажи предметов искусства упали на 22% в 2020 году - эксперты
Еврокомиссия представила предложение о сертификате вакцинации
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Важная информация для клиентов AccessBank-а
Caspian Energy Club дает старт пятой национальной премии Brand Award Azerbaijan
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам