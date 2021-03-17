Во Франции зафиксирован антирекорд по COVID-19 - 38,5 тыс. случаев заражения за сутки

Во Франции за минувшие сутки выявили свыше 38,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщают французские СМИ.
Отмечается, что это рекордно высокий суточный прирост с 17 ноября 2020 года, когда во Франции была вторая волна пандемии коронавируса и действовал общенациональный локдаун.
"Эпидемиологическая ситуация ухудшается. Показатель заболеваемости вырос более чем на 20% за последние дни", - сказал представитель правительства Франции Габриэль Атталь.
Сложная ситуация с COVID-19, несмотря на кампанию по вакцинации и жесткие ограничительные меры, наблюдается в Италии.
За последние сутки медики выявили там 23 059 новых случаев заражения - почти на 3 тыс. больше, чем днем ранее. Кроме того, за последние 24 часа в стране скончался 431 пациент с COVID-19. Врачи обеспокоены растущей нагрузкой на больницы: более 3 тыс. пациентов в настоящее время находятся в отделениях интенсивной терапии.
Наиболее напряженная ситуация складывается в северной области Ломбардия (почти 4,5 тыс. выявленных случаев заражения за сутки).
По информации властей, 2 млн человек в Италии уже получили обе дозы вакцины от COVID-19. Население страны - порядка 60 млн человек. В последние месяцы региональные власти Италии критикуют Рим за более медленные, чем планировалось, темпы иммунизации жителей страны.
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