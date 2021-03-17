Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0232 RUR   0.0233 GBR   2.3619 TRY   0.2268

Цена на нефть

16.03 $/bbl   WTI 64.80 -0.59 Brent 68.39 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 17.03.2021 22:20

ФРС сохранила базовую ставку, ни один из руководителей ЦБ не ждет ее изменения до конца года

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 16-17 марта.

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок - показывает, что все 18 руководителей американского ЦБ ожидают сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне (0-0,25%) в 2021 году. Четверо из них полагают, что ставка может быть поднята в 2022 году, а увеличения ставки в 2023 году ждут уже семеро.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне до конца 2023 года и в долгосрочной перспективе будет повышена до 2,5%.

В заявлении, опубликованном по итогам заседания, Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США "в это сложное время", содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.

В сообщении говорится, что пандемия COVID-19 вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире. Однако если в январе Центробанк говорил о замедлении экономической активности, то теперь он отмечает улучшение индикаторов экономической активности и занятости за последнее время, "хотя сектора, наиболее серьезно затронутые пандемией, остаются слабыми".

"Инфляция по-прежнему ниже 2%. В целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу", - говорится в тексте заявления.

Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, включая прогресс в вакцинации, отмечают в FOMC. Продолжающийся эпидемиологический кризис, по мнению Федрезерва, оказывает давление на экономическую активность, занятость и темпы инфляции в стране и несет в себе серьезные риски для экономики.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция устойчиво остается ниже долгосрочной цели, комитет будет стремиться к достижению инфляции умеренно выше 2% на некоторое время с тем, чтобы ее средний уровень за определенный период составлял 2% и долгосрочные инфляционные ожидания были четко зафиксированы на уровне 2%", - отмечается в документе.

Комитет планирует сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты.

FOMC решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что это будет целесообразным "до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости", а инфляция не достигнет 2%. При этом темпы повышения потребительских цен могут превысить 2% на некоторое время.

Кроме того, в ближайшие месяцы ФРС продолжит наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен". Программа выкупа активов обеспечивает ровное функционирование рынков и содействует сохранению стимулирующих условий на финансовых рынках для поддержания потока кредитов домохозяйствам и бизнесу.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, - говорится в коммюнике. - Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об эпидемиологической ситуации, условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

Все одиннадцать голосующих членов FOMC поддержали решения, принятые на мартовском заседании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРС, ЗАСЕДАНИЕ, ИТОГИ


Похожие новости


ФРС не станет проводить заседание 17-18 марта после экстренного снижения ставки в ночь на понедельник Большинство членов FOMC готовы повысить ставку в июне - протокол апрельского заседания

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]