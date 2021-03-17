Армянским солдатам-срочникам запретили отпуска и свидания

Отпуска военнослужащих-срочников и свидания с ними запрещены из-за осложнившейся в Армении ситуации с коронавирусом.
"В связи с ростом случаев коронавируса в Вооруженных силах проводятся санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. Запрещаются свидания с военнослужащими срочной службы, отпуска и увольнения", - сообщает Минобороны Армении.
Исключения будут сделаны лишь в случае смерти членов семей военнослужащих.
В Армении за последние сутки выявлено 854 новых случаев коронавируса.
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