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Дальнее зарубежье 17.03.2021 23:35

Администрация Байдена будет прямо говорить о проблемах с Россией - Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена будет прямо говорить о проблемах во взаимоотношениях с Россией, и у нее иной подход к ним, нежели у Дональда Трампа, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

"Наша администрация намерена придерживаться иного подхода в отношениях с Россией, чем у предыдущей администрации... Мы намерены быть прямыми относительно тех областей, которыми мы озабочены", - сказала она, отвечая на вопрос о приглашении российского посла в США Анатолия Антонова в Москву на консультации.

Псаки добавила, что "видела эти сообщения".

"Мы, конечно, видели эти сообщения", - сказала представитель Белого дома.

Она отметила, что сейчас в Вашингтоне проводится оценка областей, где у США есть озабоченность касательно России, и тех, в которых администрация видит возможность сотрудничества с Москвой.

"Очевидно, что наши отношения будут иными (нежели при предыдущем президенте - ИФ). Но мы будем прямыми, мы будем говорить о тех сферах, в которых у нас есть озабоченность", - подчеркнула Псаки.

В среду в МИД РФ сообщили, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

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Тэги: США, РОССИЯ, АДМИНИСТРАЦИЯ, ПОДХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]