Победу на парламентских выборах в Нидерландах одерживают либералы Марка Рютте - экзит-поллы

Лидер нидерландской праволиберальной Народной партии за свободу и демократию Марк Рютте заявил о впечатляющей победе на парламентских выборах, сообщает британская газета Guardian.
"Нидерландские избиратели впечатляюще выступили с вотумом доверия моей партии", - сказал он журналистам в парламенте утром в четверг.
Согласно данным опросов на выходах с избирательных участков, по итогам выборов партия Рютте сможет получить 35 мест в 150-местной нижней палате парламента.
В выборах приняли участие 37 партий, что является почти рекордом, в парламент, согласно данным экзит-поллов, прошли 16 из них. При этом наблюдатели отмечают, что о составе правительства говорить пока рано, поскольку формирование коалиций может занять месяцы. Они напоминают, что в 2017 году коалиционные переговоры шли на протяжении рекордных 208 дней.
Рютте, занимающий пост главы правительства Нидерландов уже на протяжении десяти лет, признал, что за это время не все шло гладко, отметив при этом, что энергии у него хватит еще на десять лет.
"Конечно же, основной проблемой на последующие годы станет восстановление страны и ее движение вперед после коронавируса", - подчеркнул он.
Выборы в нижнюю палату парламента Нидерландов из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации прошли в три дня.
В понедельник и во вторник на избирательные участки могли прийти люди преимущественно из эпидемиологической группы риска, в то время как основным днем выборов была назначена среда.
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