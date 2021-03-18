Министр обороны Грузии обсудил с командующим армией США в Европе проведение учений Agile Spirit 2021

Глава грузинского Минобороны Джуаншер Бурчуладзе обсудил с посетившим Тбилиси с визитом командующим армией США в Европе и Африке генерал-лейтенантом Кристофером Каволи планы проведения в Грузии многонациональных военных учений Agile Spirit 2021 ("Проворный дух 2021"), сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны Грузии.

По информации пресс-службы, данные учения планируется провести летом текущего года. В Минобороны не уточнили сколько стран примут участие в учениях в нынешнем году.

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. В прошлом году (27 июля - 8 августа) участие в них принимали свыше трех тысяч военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров НАТО - Грузии, США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции и Украины.

Как отмечает пресс-служба, на встрече Бурчуладзе и Каволи также затронули тему существующих в регионе вызовов и высказали готовность продолжать сотрудничество в сфере безопасности.

Сообщается, что американский генерал в ходе визита также ознакомился с ходом совместной программы GDRP по подготовке и оснащению по натовским стандартам грузинских военнослужащих. В рамках этой программы, которая стартовала в мае 2018 года и осуществляется при участии и поддержке Европейского командования США, должны быть подготовлены девять маневренных батальонов Сил обороны Грузии. Подготовка военнослужащих в рамках этой программы ведется при участии военных инструкторов США с акцентом на ведение оборонительных действий.

В начале текущего месяца шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы к еще большему углублению партнерства с Грузией. Остин отметил тогда в телефонном разговоре с Бурчуладзе, что "сотрудничество с Грузией, как с особым и надежным стратегическим партнером, имеет большое значение для оборонного ведомства США".