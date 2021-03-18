Акционеры Starbucks не одобрили премию CEO компании в размере более $50 млн

Акционеры Starbucks Corp., владеющей крупнейшей в мире сетью кофеен, проголосовали против выплаты премии главному исполнительному директору компании Кевину Джонсону, сообщает The Wall Street Journal.

Starbucks планировала по итогам 2020 года выплатить Джонсону единовременный бонус в размере $1,86 млн. Помимо этого, совет директоров компании предложил в конце 2019 года выделить CEO премию до $50 млн, если он достигнет целевой стоимости акций компании и останется в Starbucks до конца 2022 финансового года.

В обращении к акционерам Starbucks отметила, что Джонсон с момента своего вступления в должность в 2017 году способствовал росту рыночной стоимости компании более чем на $39 млрд, а также достиг более высоких результатов по сравнению с конкурентами.

По данным консалтинговой фирмы ISS Corporate Solutions, в прошлом году резолюции по вопросу вознаграждений руководству отклонили акционеры лишь 10 компаний, входящих в индекс S&P 500.

ISS и консалтинговая Glass Lewis рекомендовали акционерам Starbucks проголосовать против резолюции о премии CEO. В ISS выразила обеспокоенность по поводу частоты единовременных бонусов. Помимо этого, в компании отметили недостаточную обоснованность объема предложенного вознаграждения CEO по результатам деятельности.

Председатель компенсационного комитета совета директоров Starbucks Мэри Диллон, которая также возглавляет сеть магазинов косметики Ultra Beauty Inc., сказала, что совет директоров единогласно поддержал выплату премии CEO. Она отметила крайне важную роль, которую Джонсон сыграл в период пандемии.

"Наш совет и менеджмент продолжат общаться с инвесторами в ближайшие месяцы, чтобы понять их взгляд, в рамках продолжающейся оценки наших программ компенсаций менеджерам". - сказала Диллон.

Бывший главный операционный директор Starbucks Розалинд Брюэр, которая 15 марта вступила в должность главы сети аптек Walgreens Boots Alliance , не получила премии в размере $5 млн, которая была обусловлена продолжением ее работы в Starbucks, отметили в компании.

Акции Starbucks подорожали на 0,2% на дополнительных торгах в среду.