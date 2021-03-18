FAA лишило Boeing полномочий самостоятельно проверять безопасность лайнеров Dreamliner

Американские федеральные регуляторы в сфере безопасности воздушного пространства лишили концерн Boeing Co. (SPB:BA) полномочий провести проверку новых лайнеров 787 Dreamliner и одобрить их для эксплуатации на фоне возросшего внимания к производственным проблемам, которые приводят к задержке поставок этих самолетов.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что стандартную проверку безопасности четырех лайнеров Dreamliner, которые Boeing на протяжении нескольких месяцев не может передать клиентам, перед поставкой проведут инспекторы регулятора, а не сам производитель.

На протяжении длительного времени Boeing имел возможность самостоятельно осуществлять итоговую проверку безопасности с одобрения FAA. Решение лишить компанию этих полномочий является одной из мер, принимаемых из-за производственных проблем Boeing, говорится в сообщении FAA.

Boeing приостановил поставки в октябре, на текущий момент концерн не поставил более 80 новых самолетов Dreamliner, согласно данным отраслевой консалтинговой компании Ascend by Cirium. Концерн рассчитывает возобновить поставки к концу марта.

В числе лайнеров, которые подлежат проверке FAA, находятся два самолета, заказанных американской авиакомпанией United Airlines Holdings (SPB:UAL) Inc. Авиаперевозчик рассчитывает получить лайнеры в конце марта или начале апреля, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Представитель Boeing сообщил, что концерн скорректирует планы поставок в случае необходимости, чтобы иметь возможность провести тщательную проверку самолетов.

Приостановка поставок лишает Boeing существенного источника финансирования в виде выплат от клиентов в условиях пандемии коронавируса и слабого спроса на авиаперелеты. Согласно подсчетам экспертов Bernstein, замедление темпов поставок может стоить Boeing до $8 млрд.

Решение FAA в отношении Dreamliner аналогично мерам, принятым регулятором после двух авиакатастроф Boeing 737 MAX в 2018 и 2019 году, которые привели к гибели в общей сложности 346 человек.

В конце 2019 года FAA лишило Boeing полномочий осуществлять проверку безопасности MAX перед поставкой. Регулятор разрешил возобновить эксплуатацию лайнеров для пассажирских авиаперевозок в прошлом году.

Акции Boeing в ходе предварительных торгов в четверг дешевеют на 0,7%.