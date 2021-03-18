Япония подняла пошлины на говядину из США из-за превышения годового лимита импорта

Американская говядина в Японии оказалась настолько популярной, что объемы ее поставок превысили годовой лимит, сообщает MarketWatch.

Он был установлен на уровне 242 тыс. тонн. В начале марта импорт превзошел этот показатель, в связи с чем пошлины на ввоз американской говядины в страну были увеличены до 38,5% с 25,8% на месяц - с четверга до 16 апреля, сообщило министерство финансов Японии.

Ограничения на импорт в Японию мяса и другой сельскохозяйственной продукции является постоянной проблемой в торговле США. Двустороннее торговое соглашение, подписанное в 2019 году, предусматривало постепенный рост импорта говядины, а также снижение пошлин с 38,5% сначала до 25,8%, а в конечном итоге до 9% через 15 лет.

В нем также есть договоренность о том, что в случае срабатывания защитных мер Япония будет проводить консультации с США для корректировки лимита поставок.

Американская федерация экспортеров мяса (USMEF) заявила, что "заградительные действия" Японии не являются неожиданностью.

"Фактически, исходя из нашего прогноза на 15 лет, USMEF ожидает, что без повышения лимита импорт американской говядины в Японию, вероятно, будет ежегодно приводить в действие защитные меры", - отмечается в сообщении федерации.

На протяжении десятилетий японские потребители предпочитали местную мраморную, но дорогую говядину. В последнее время вкусы постепенно меняются. В 2018 году США экспортировали в эту страну говядину и продукты из нее на $2,1 млрд. Япония является крупнейшим экспортным рынком для американской говядины в стоимостном выражении.