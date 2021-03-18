Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0326 RUR   0.023 GBR   2.3701 TRY   0.2269

Цена на нефть

17.03 $/bbl   WTI 64.60 -0.20 Brent 68.00 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.03.2021 13:39

Президент Грузии Зурабишвили привилась от коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг в Тбилисской инфекционной больнице привилась вакциной AstraZeneca от коронавирусной инфекции.

"Я привилась вне очереди, так как на этом этапе у нас прививаются врачи, но я хотела подать пример нашему населению. Чтобы справиться с пандемией все обязательно должны сделать прививку. Уверена, что мы сможем преодолеть этот и другие вызовы", - заявила Зурабишвили.

По данным Минздрава, за последние сутки в Грузии выявлено 369 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с февраля прошлого года зарегистрировано - 276 тыс. 436 заражений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАНДЕМИЯ, ПРИВИВКА


Похожие новости


Алиев поздравил нового премьера Грузии Президент Азербайджана поздравил премьера Грузии с повторным назначением на пост Премьер Грузии поздравил президента Азербайджана с днем рождения Президент Азербайджана поздравил премьера Грузии с победой правящей партии на парламентских выборах Президент и премьер Грузии проголосовали на выборах в парламент страны Баку признателен Тбилиси за отказ в перевозке через территорию Грузии военных грузов в Армению - президент Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]