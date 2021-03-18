Президент Грузии Зурабишвили привилась от коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг в Тбилисской инфекционной больнице привилась вакциной AstraZeneca от коронавирусной инфекции.

"Я привилась вне очереди, так как на этом этапе у нас прививаются врачи, но я хотела подать пример нашему населению. Чтобы справиться с пандемией все обязательно должны сделать прививку. Уверена, что мы сможем преодолеть этот и другие вызовы", - заявила Зурабишвили.

По данным Минздрава, за последние сутки в Грузии выявлено 369 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с февраля прошлого года зарегистрировано - 276 тыс. 436 заражений.