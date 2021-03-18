Экс-премьер Эстонии Ратас избран спикером парламента

Председатель входящей в правящую коалицию партии Центра, бывший премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) избран в четверг председателем парламента.

За его кандидатуру проголосовали 63 депутата высшего органа законодательной власти из 101.

За кандидата от оппозиционной Консервативной народной партии Хенна Пыллуааса (Henn Polluaas), который до последнего времени был председателем парламента, проголосовали 20 депутатов.

В голосовании участвовали 98 депутатов, 15 бюллетеней признаны недействительными.

В связи с эпидемией коронавируса, бюллетени опускались не в одну урну для голосования, как обычно, а в шесть удаленных друг от друга. Пять из них были размещены в помещениях парламента, одна для депутатов, опасающихся контактов с инфицированными COVID-19, была установлена на свежем воздухе, во внутреннем дворе парламентского здания.

Согласно конституции, он станет вторым лицом в государстве после президента и в случае необходимости заменит главу государства.

Ратас с ноября 2016 года по январь 2021 возглавлял правительство, но после того, как руководимой им партии Центра как юридическому лицу было предъявлено подозрение в коррупции, он взял на себя политическую ответственность и подал прошение об отставке, которое было удовлетворено президентом Керсти Кальюлайд (Kersti Klajulaid). Вместе с ним в отставку ушло и все правительство.

В СМИ и политических кругах Ратас рассматривается как наиболее вероятный претендент на пост президента на предстоящих в августе выборах главы государства.

До премьерства Ратас в течение 9 лет был вице-спикером парламента, в 2005-2007 годах мэром Таллина.

Родился 2 июля 1978 года. Образование высшее: закончил Таллинский политехнический институт (магистр экономики) и Тартуский университет (бакалавр правоведения). Владеет в разной степени английским, русским, шведским языками. Женат, в семье четверо детей: одна дочь и трое сыновей.