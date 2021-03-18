США привержены поощрению примирения между Азербайджаном и Арменией - Байден

Вашингтонпривержен поощрению примирения между Азербайджаном и Арменией, заявил президент США Джо Байден.
«Это время обновления - это возможность подтвердить наше сотрудничество и приверженность миру. Моя администрация будет работать с Азербайджаном для решения общих проблем безопасности и регионального примирения», - отмечает Байден в своем письме, направленному президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.
Американский президент также отметил, что США, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, по-прежнему привержены оказанию помощи сторонам в достижении прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и содействию примирению между Арменией и Азербайджаном «во имя процветающего и мирного будущего».
«Мы также поддерживаем ваши усилия по диверсификации экономики и развитию энергетических возможностей Каспийского моря. Соединенные Штаты хотят изучить новые возможности для экономического сотрудничества», - подчеркнул Байден.
Текст поздравления опубликован на сайте президента Азербайджана.
Х.Насирзаде
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