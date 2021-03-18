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Карабахский конфликт 18.03.2021 13:41

США привержены поощрению примирения между Азербайджаном и Арменией - Байден

Вашингтонпривержен поощрению примирения между Азербайджаном и Арменией, заявил президент США Джо Байден.

«Это время обновления - это возможность подтвердить наше сотрудничество и приверженность миру. Моя администрация будет работать с Азербайджаном для решения общих проблем безопасности и регионального примирения», - отмечает Байден в своем письме, направленному президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

Американский президент также отметил, что США, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, по-прежнему привержены оказанию помощи сторонам в достижении прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и содействию примирению между Арменией и Азербайджаном «во имя процветающего и мирного будущего».

«Мы также поддерживаем ваши усилия по диверсификации экономики и развитию энергетических возможностей Каспийского моря. Соединенные Штаты хотят изучить новые возможности для экономического сотрудничества», - подчеркнул Байден.

Текст поздравления опубликован на сайте президента Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙДАН, КАРАБАХ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]