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Дальнее зарубежье 18.03.2021 17:26

Боевая техника французского и британского контингентов НАТО доставлена в Эстонию

В Эстонию в порт Палдиски (Paldiski) кораблем доставлена боевая техника и оборудование британских и французских подразделений, входящих в боевую группу НАТО, базирующуюся в военном городке Тапа (Tapa).

"Из порта Ла-Рошель во Франции по морю в Эстонию прибыло оборудование французского подразделения, в том числе 12 танков Leclerc, бронемашины VCBI, грузовики, прицепы и бензовозы. Этот же корабль доставил британские боевые машины пехоты Warrior и бронетранспортеры Bulldog, вездеходы и огнестрельное оружие", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Прибытие французского контингента боевой группы НАТО и ротация британского подразделения еще раз предоставляют нам возможность отработать процедуры, связанные с приемом союзников и наладить взаимное сотрудничество. Мы положительно расцениваем то, что союзники снова решили использовать разные виды транспорта для прибытия в Эстонию, используя как воздушный, морской, так и наземный транспорт. Это дает нам возможность протестировать взаимодействие на разных узлах, а также ясно доказывает, что перемещение подразделений союзников в Эстонию отлично работает даже в ситуации пандемии", - сказал командир службы передвижения и транспорта Сил обороны майор Лаури Кивилоо (Lauri Kiviloo).

Французское подразделение в составе около 300 человек присоединяется к боевой группе НАТО на годичную ротацию. В 2017 и 2019 годах ротация французов составляла 8 месяцев.

Прибывшую британскую технику будет использовать батальон британской армии, прибывший в Эстонию в марте.

На саммите в Варшаве в июне 2016 года лидеры 28 союзников по НАТО решили развернуть боевые группы Североатлантического союза в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Ведущей страной боевой группы союзников численностью около 1 200 солдат и офицеров в Эстонии является Великобритания, страны-участницы - Франция и Дания. Первая боевая группа НАТО прибыла в Тапа в апреле 2017 года.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, ТЕХНИКА


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