Песков о заявлении Байдена про Путина: это очень плохие высказывания

В Кремле назвали "очень плохими высказываниями" заявление президента США Джо Байдена в отношении своего российского коллеги Владимира Путина в интервью ABC News.
В ходе общения с журналистами в четверг пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова спросили, как в Кремле восприняли это интервью, в котором Байден "сделал ряд высказываний" в отношении президента РФ Владимира Путина. Также был задан вопрос, "не оскорбили ли лично Путина" эти "высказывания".
"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - сказал Песков.
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