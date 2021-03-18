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Дальнее зарубежье 18.03.2021 14:17

Москва и Дамаск потребовали от Вашингтона вернуть Сирии территории, занятые США

Москва и Дамаск призывают США вернуть под контроль правительства Сирии территорию, занятую американскими военными.

"Требуем от американской стороны прекратить оказывать дестабилизирующее воздействие на социальную и экономическую обстановку в Сирийской арабской республике и незамедлительно вернуть под контроль правительства республики все незаконно оккупированные ею территории Сирии, а также отменить нелегитимные санкции", - говорится в заявлении координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

С российской стороны заявление подписал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, с сирийской стороны - министр муниципального управления и экологии Хусейн Махлюф.

"По данным ООН, на контролируемой США территории Заевфратья в лагере беженцев "Эль-Холь" отмечается рост насилия по отношению к вынужденным переселенцам, сопровождающийся пытками и показательными казнями", - говорится в заявлении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]