Москва и Дамаск потребовали от Вашингтона вернуть Сирии территории, занятые США

Москва и Дамаск призывают США вернуть под контроль правительства Сирии территорию, занятую американскими военными.

"Требуем от американской стороны прекратить оказывать дестабилизирующее воздействие на социальную и экономическую обстановку в Сирийской арабской республике и незамедлительно вернуть под контроль правительства республики все незаконно оккупированные ею территории Сирии, а также отменить нелегитимные санкции", - говорится в заявлении координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

С российской стороны заявление подписал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, с сирийской стороны - министр муниципального управления и экологии Хусейн Махлюф.

"По данным ООН, на контролируемой США территории Заевфратья в лагере беженцев "Эль-Холь" отмечается рост насилия по отношению к вынужденным переселенцам, сопровождающийся пытками и показательными казнями", - говорится в заявлении.