Песков о заявлениях Байдена: такого не было в истории двухсторонних отношений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что не знает в истории российско-американских отношений заявлений, подобных сделанным новым президентом США Джозефом Байденом, подчеркнув, что реакция на них будет очевидной.

"Здесь нечего предпринимать. Конечно, такого не было в истории", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, как это может сказаться на двухсторонних отношениях, он ответил: "Абсолютно понятно как".

На просьбу расшифровать свои слова представитель Кремля сказал: "Нет, не мог бы".