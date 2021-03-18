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СНГ 18.03.2021 14:20

Песков о заявлениях Байдена: такого не было в истории двухсторонних отношений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что не знает в истории российско-американских отношений заявлений, подобных сделанным новым президентом США Джозефом Байденом, подчеркнув, что реакция на них будет очевидной.

"Здесь нечего предпринимать. Конечно, такого не было в истории", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, как это может сказаться на двухсторонних отношениях, он ответил: "Абсолютно понятно как".

На просьбу расшифровать свои слова представитель Кремля сказал: "Нет, не мог бы".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]