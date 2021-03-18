ТД Азербайджана могут открыть в Катаре

Фонд поддержки экспорта и инвестиций Азербайджана (Azpromo) и катарский холдинг «Ali Bin Ali Holding» обсудили перспективы создания «Торгового дома Азербайджана» в Дохе, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Azpromo.

Исполняющий обязанности президента Azpromo Юсиф Абдуллаев и вице-президент «Ali Bin Ali Holding» Набил Хамас подчеркнули, что создание ТД Азербайджана будет служить интересам двух стран, позволит создать условия для продвижения азербайджанской продукции в Катар. Стороны также подчеркнули необходимость ускорения работы по обеспечению деятельности ТД для достижения поставленных целей.

Хамас отметил, что создание ТД окажет большую поддержку поставкам азербайджанской продукции на рынок Катара, что, в свою очередь, положительно отразится на взаимном товарообороте.

В ходе встречи, которая состоялась в видеформате, был отмечен большой потенциал для сотрудничества между двумя странами в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, образовании, туризме и др.

Б.Рустамбеков