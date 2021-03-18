Алиев назначил нового председателя правления Азерхалча

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эмина Мамедова председателем правления ОАО «Азерхалча».

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, 10 января 2021 года Алиев подписал распоряжение об освобождении Видади Мурадова с должности председателя правления ОАО «Азерхалча».

Как сообщалось ранее, 9 января 2021 года Мурадову были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (нанесение крупного ущерба посредством присвоения), 308.2 (использование служебного положения приведшего к тяжелым последствиям) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда Мурадов помещен под арест.

Б.Рустамбеков