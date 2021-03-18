В Пекине накануне переговоров на Аляске пообещали не делать уступок США за счет собственного суверенитета

КНР на переговорах с США 18 марта на Аляске не будет идти на компромиссы с Вашингтоном в ущерб своему суверенитету или интересам, заявил в четверг представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"У Китая нет оснований для компромиссов по вопросам, касающихся его суверенитета, безопасности и ключевых интересов", - приводят его слова западные СМИ.

В министерстве пояснили, что в частности, речь идет о Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Чжао Лицзянь также призвал Вашингтон отказаться от "мегафонной дипломатии" и жесткой риторики в адрес Пекина.

"США следует пойти навстречу Китаю и вести диалог в искреннем и конструктивном ключе", - заключил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в четверг встретятся в Анкоридже на Аляске с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи и главой МИД КНР Ван И. Ранее в четверг Ян Цзечи и Ван И уже прибыли на Аляску.

Американская администрация планирует выступить с жестких позиций. В частности, американские официальные лица изложат свою озабоченность китайской политикой в Гонконге и кибератаками Пекина, а также выразят свою позицию относительно ситуации с правами человека в СУАР.

"Это не стратегический диалог. Это важная возможность для нас изложить предельно откровенно нашу обеспокоенность действиями и поведением Пекина, которые создают проблемы в области безопасности, процветания и ценностей как для США, так и для наших партнеров и союзников", - заявлял ранее Блинкен.

Несмотря на заявление госсекретаря США, в Пекине встречу с представителями американской администрацией позиционируют как "стратегический диалог на высоком уровне". Китай надеется, что она поможет вернуть отношения двух стран на путь здорового развития.

Агентство Dow Jones со ссылкой на информированные источники сообщало, что Ян Цзечи и Ван И "намерены призвать госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана отменить санкции и ограничения в отношении китайских юридических и физических лиц, введенные администрацией (предыдущего президента США Дональда - ИФ) Трампа".

Китайские представители хотят также предложить восстановить регулярные встречи на высоком уровне между двумя сторонами и запланировать виртуальный саммит между китайским лидером Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом в апреле во время глобальной конференции по климату.

По данным агентства, меры, к отмене которых будет стремиться Китай, включают ограничения, введенные администрацией Трампа в отношении китайских фирм в США, визовые ограничения для членов Компартии Китая, китайских студентов и журналистов государственных СМИ, закрытие китайского консульства в Хьюстоне.

Источники агентства отмечали, что китайские чиновники планируют предложить новые рамки для организации регулярных ежегодных встреч между двумя державами для урегулирования разногласий в экономической, торговой, безопасности и других областях.