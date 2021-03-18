ВОЗ тесно сотрудничает с Россией по вопросу о возможности экстренного использования вакцины "Спутник V", сообщил на брифинге в четверг глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге.
"Сотрудничество крайне важно для наращивания объемов производства (вакцин). Нам прежде всего необходимо увеличить перечень (одобренных) вакцин, поэтому мы продолжаем тесно сотрудничать с Российской Федерацией по вопросу о возможности экстренного использования вакцины "Спутник V", - сказал он.
Клюге отметил, что России стоит ускорить предоставление данных о вакцине, чтобы организация могла определить дату одобрения препарата.
"Действительно ключевой момент состоит в том, что предоставление полного пакета данных нужно ускорить, чтобы мы назвали дату одобрения", - добавил он.
Гасанов открыл новые воинские части ВВС Азербайджана
Госкомитет по градостроительству получил новые полномочия в сфере градостроительства в Карабахе
Более 20 американских штатов обратились в суд в связи с отменой проекта строительства Keystone XL
SOCAR планирует расширить деятельность в Азии
Нефтетерминал в Бутинге Orlen Lietuva в январе-феврале сократил перевалку на 31%
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Выступающая за создание союзного гособразования с Россией партия примет участие во внеочередных выборах в парламент Армении
Армянский министр напал на журналиста, спросившего, почему чиновник проводит рабочее время в кафе
Россия не будет разрушать отношения с США, займется их ревизией - МИД РФ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank создает для студентов новые карьерные возможности
Caspian Energy Club организовал очередной «Online Round Table»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам