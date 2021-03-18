ВОЗ тесно сотрудничает с Россией по вопросу о возможности экстренного использования вакцины "Спутник V", сообщил на брифинге в четверг глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

"Сотрудничество крайне важно для наращивания объемов производства (вакцин). Нам прежде всего необходимо увеличить перечень (одобренных) вакцин, поэтому мы продолжаем тесно сотрудничать с Российской Федерацией по вопросу о возможности экстренного использования вакцины "Спутник V", - сказал он.

Клюге отметил, что России стоит ускорить предоставление данных о вакцине, чтобы организация могла определить дату одобрения препарата.

"Действительно ключевой момент состоит в том, что предоставление полного пакета данных нужно ускорить, чтобы мы назвали дату одобрения", - добавил он.