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Здравоохранение 18.03.2021 18:19

ВОЗ продолжает сотрудничество с Россией по вакцине "Спутник V"

ВОЗ тесно сотрудничает с Россией по вопросу о возможности экстренного использования вакцины "Спутник V", сообщил на брифинге в четверг глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге.

"Сотрудничество крайне важно для наращивания объемов производства (вакцин). Нам прежде всего необходимо увеличить перечень (одобренных) вакцин, поэтому мы продолжаем тесно сотрудничать с Российской Федерацией по вопросу о возможности экстренного использования вакцины "Спутник V", - сказал он.

Клюге отметил, что России стоит ускорить предоставление данных о вакцине, чтобы организация могла определить дату одобрения препарата.

"Действительно ключевой момент состоит в том, что предоставление полного пакета данных нужно ускорить, чтобы мы назвали дату одобрения", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВОЗ, РОССИЯ, ВАКЦИНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]