На данном этапе следует продолжать вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca - ВОЗ

Применение вакцины компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19, по имеющимся сейчас данным, нужно продолжать, заявил в четверг на брифинге глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"На данный момент, преимущества вакцины AstraZeneca намного перевешивают ее риски, и ее использование следует продолжать для спасения жизней", - напомнил Клюге позицию ВОЗ.

Он пояснил, что в ходе любой вакцинационной кампании могут наблюдаться "потенциальные побочные явления", которые вовсе не обязательно могут быть связаны с вакцинаций.

Говоря о случаях появления тромбов у вакцинированных препаратом AstraZeneca, Клюге объяснил, что это третье по распространенности в мире сердечно-сосудистое заболевание, которое возникает людей независимо от того, получили ли они вакцину или нет.

В то же время Клюге пообещал, что ВОЗ продолжит анализировать ситуацию вокруг препарата AstraZeneca, а результаты проверки будут сделаны достоянием общественности.

О приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Италия, Испания. Это произошло после ряда случаев возникновения тромбов после прививки.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакцину от COVID-19 получили 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) ранее в марте отмечали, что преимущества от использования данной вакцины перевешивают риски возникновения побочных эффектов.

Тем не менее, в четверг ЕМА проведет специальное заседание, чтобы рассмотреть проблемы, связанные с вакциной компании AstraZeneca.