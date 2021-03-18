На данном этапе следует продолжать вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca - ВОЗ

Применение вакцины компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19, по имеющимся сейчас данным, нужно продолжать, заявил в четверг на брифинге глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"На данный момент, преимущества вакцины AstraZeneca намного перевешивают ее риски, и ее использование следует продолжать для спасения жизней", - напомнил Клюге позицию ВОЗ.
Он пояснил, что в ходе любой вакцинационной кампании могут наблюдаться "потенциальные побочные явления", которые вовсе не обязательно могут быть связаны с вакцинаций.
Говоря о случаях появления тромбов у вакцинированных препаратом AstraZeneca, Клюге объяснил, что это третье по распространенности в мире сердечно-сосудистое заболевание, которое возникает людей независимо от того, получили ли они вакцину или нет.
В то же время Клюге пообещал, что ВОЗ продолжит анализировать ситуацию вокруг препарата AstraZeneca, а результаты проверки будут сделаны достоянием общественности.
О приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Италия, Испания. Это произошло после ряда случаев возникновения тромбов после прививки.
По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакцину от COVID-19 получили 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.
В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) ранее в марте отмечали, что преимущества от использования данной вакцины перевешивают риски возникновения побочных эффектов.
Тем не менее, в четверг ЕМА проведет специальное заседание, чтобы рассмотреть проблемы, связанные с вакциной компании AstraZeneca.
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