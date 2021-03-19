Австрия планирует к апрелю ввести собственный сертификат вакцинации

Власти Австрии планируют к апрелю этого года выпустить свой цифровой сертификат вакцинации от коронавируса COVID-19, не дожидаясь принятия соответствующего решения на уровне ЕС в июне-июле, сообщает в четверг австрийская версия европейского издания Local.
"Мы не хотим ждать внедрения на европейском уровне", - приводит Local слова канцлера Австрии Себастьяна Курца.
Издание отмечает, что австрийская версия сертификата отчасти напоминает введенную в феврале в Израиле, но в то же время она будет полностью соответствовать нормам ЕС.
По словам министра здравоохранения Австрии Рудольфа Аншобера, подготовка ко введению сертификата на законодательном уровне начнется с пятницы.
Инициативу уже приветствовали представители туристической отрасли Австрии.
Ранее Европейская комиссия (ЕК) выдвинула предложение о создании "цифрового зеленого сертификата" для обеспечения безопасного свободного передвижения граждан внутри ЕС во время пандемии COVID-19.
"Цифровой зеленый сертификат" будет действителен во всех государствах-членах ЕС, а также предложен для применения в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.
Его планируется выдавать гражданам ЕС и членам их семей, независимо от их национальности. Его также следует выдавать людям, не являющимся гражданами ЕС, которые проживают в Евросоюзе, и персонам, имеющим право путешествовать в другие государства-члены ЕС.
В ЕК уточняют, что цифровой зеленый сертификат - это временная мера, которую приостановят, как только ВОЗ объявит об окончании чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19. Предложение Еврокомиссии должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.
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