Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0326 RUR   0.023 GBR   2.3701 TRY   0.2269

Цена на нефть

17.03 $/bbl   WTI 64.60 -0.20 Brent 68.00 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.03.2021 19:02

Власти Бишкека ввели запрет на массовые мероприятия во время празднования Навруза из-за COVID-19

Власти Бишкека запретили массовые мероприятия во время празднования Нооруза (Навруза) из-за нестабильной эпидемиологической ситуации по COVID-19 сообщает пресс-служба мэрии столицы Киргизии в четверг.

"Принимая во внимание факты выявления новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 (британский штамм, южноафриканский штамм) в европейских странах, и об усилении карантинных мер в соседних странах, учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии города Бишкек принято решение воздержаться от проведения массовых мероприятий, посвященных празднику Нооруз на территории города Бишкек", - говорится в сообщении.

Навруз - праздник прихода весны по солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Праздник является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям. Он отмечается 21 марта.

В мэрии сообщили, что согласно данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек, с января по 18 марта 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии в городе Бишкек составило 2 тыс. 551 человек. Городским управлением здравоохранения мэрии Бишкека отмечается рост среди детей числа обращений с симптомами ОРВИ в полтора раза.

Главам районных акимиатов (администраций) поручено усилить контроль за соблюдением субъектами предпринимательства временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, заявили в мэрии.

По последним данным, общее число подтвержденных заражений COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией в Киргизии достигло 87 тыс. 143 человек, скончались 1 тыс. 485.

В стране действует режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]