Власти Бишкека ввели запрет на массовые мероприятия во время празднования Навруза из-за COVID-19

Власти Бишкека запретили массовые мероприятия во время празднования Нооруза (Навруза) из-за нестабильной эпидемиологической ситуации по COVID-19 сообщает пресс-служба мэрии столицы Киргизии в четверг.

"Принимая во внимание факты выявления новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 (британский штамм, южноафриканский штамм) в европейских странах, и об усилении карантинных мер в соседних странах, учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии города Бишкек принято решение воздержаться от проведения массовых мероприятий, посвященных празднику Нооруз на территории города Бишкек", - говорится в сообщении.

Навруз - праздник прихода весны по солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Праздник является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям. Он отмечается 21 марта.

В мэрии сообщили, что согласно данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек, с января по 18 марта 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии в городе Бишкек составило 2 тыс. 551 человек. Городским управлением здравоохранения мэрии Бишкека отмечается рост среди детей числа обращений с симптомами ОРВИ в полтора раза.

Главам районных акимиатов (администраций) поручено усилить контроль за соблюдением субъектами предпринимательства временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, заявили в мэрии.

По последним данным, общее число подтвержденных заражений COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией в Киргизии достигло 87 тыс. 143 человек, скончались 1 тыс. 485.

В стране действует режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.