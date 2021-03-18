Власти Бишкека ввели запрет на массовые мероприятия во время празднования Навруза из-за COVID-19

Власти Бишкека запретили массовые мероприятия во время празднования Нооруза (Навруза) из-за нестабильной эпидемиологической ситуации по COVID-19 сообщает пресс-служба мэрии столицы Киргизии в четверг.
"Принимая во внимание факты выявления новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19 (британский штамм, южноафриканский штамм) в европейских странах, и об усилении карантинных мер в соседних странах, учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии города Бишкек принято решение воздержаться от проведения массовых мероприятий, посвященных празднику Нооруз на территории города Бишкек", - говорится в сообщении.
Навруз - праздник прихода весны по солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Праздник является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям. Он отмечается 21 марта.
В мэрии сообщили, что согласно данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек, с января по 18 марта 2021 года количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии в городе Бишкек составило 2 тыс. 551 человек. Городским управлением здравоохранения мэрии Бишкека отмечается рост среди детей числа обращений с симптомами ОРВИ в полтора раза.
Главам районных акимиатов (администраций) поручено усилить контроль за соблюдением субъектами предпринимательства временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, заявили в мэрии.
По последним данным, общее число подтвержденных заражений COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией в Киргизии достигло 87 тыс. 143 человек, скончались 1 тыс. 485.
В стране действует режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.
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