Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0326 RUR   0.023 GBR   2.3701 TRY   0.2269

Цена на нефть

17.03 $/bbl   WTI 64.60 -0.20 Brent 68.00 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.03.2021 17:59

В Болгарии вводят локдаун на 10 дней из-за ситуации с COVID-19

Власти Болгарии объявили о введении режима самоизоляции на территории всей страны сроком на 10 дней из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг европейские СМИ.

Ограничения начнут действовать с понедельника, 22 марта.

Во время локдауна в стране не будут работать школы, рестораны, театры и торговые центры. Закроются спортивные залы и казино. Для праздничных мероприятий, например свадеб, будет разрешено собираться группами не более 15 человек.

За время пандемии в Болгарии выявили 291 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 11,7 тыс. из них имели летальный исход.

Согласно данным местных служб здравоохранения, около 350 тыс. жителей Болгарии прошли вакцинацию первой дозой препаратов от коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БОЛГАРИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


Глава правительства Болгарии заразился COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]