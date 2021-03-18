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Регион 18.03.2021 18:55

Партия кандидата в премьеры Армении от оппозиции не будет участвовать в досрочных парламентских выборах

Лидер внепарламентской оппозиции, руководитель "Движения спасения родины" Вазген Манукян сомневается, что досрочные парламентские выборы состоятся, но в случае их проведения не собирается в них участвовать.

"Считаю, что любые выборы, организуемые режимом Пашиняна, станут катастрофой. Сомневаюсь, что эти выборы состоятся, но если не удастся предотвратить их проведение, то я участвовать не буду", - сказал Манукян армянскому новостному сайту "Фактор".

Манукян является кандидатом на пост премьера страны от "Движения спасения родины" в составе 17 партий, однако участвующие в нем партии "Отечество" и "Процветающая Армения" в четверг заявили, что примут участие в выборах 20 июня.

По итогам встречи с руководителем оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном премьер страны Пашинян в четверг на своей странице в "Фейсбуке" написал, что внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРЛАМЕНТ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]