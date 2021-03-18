Партия кандидата в премьеры Армении от оппозиции не будет участвовать в досрочных парламентских выборах

Лидер внепарламентской оппозиции, руководитель "Движения спасения родины" Вазген Манукян сомневается, что досрочные парламентские выборы состоятся, но в случае их проведения не собирается в них участвовать.

"Считаю, что любые выборы, организуемые режимом Пашиняна, станут катастрофой. Сомневаюсь, что эти выборы состоятся, но если не удастся предотвратить их проведение, то я участвовать не буду", - сказал Манукян армянскому новостному сайту "Фактор".

Манукян является кандидатом на пост премьера страны от "Движения спасения родины" в составе 17 партий, однако участвующие в нем партии "Отечество" и "Процветающая Армения" в четверг заявили, что примут участие в выборах 20 июня.

По итогам встречи с руководителем оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном премьер страны Пашинян в четверг на своей странице в "Фейсбуке" написал, что внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня.