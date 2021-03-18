Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0326 RUR   0.023 GBR   2.3701 TRY   0.2269

Цена на нефть

17.03 $/bbl   WTI 64.60 -0.20 Brent 68.00 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.03.2021 18:40

В МИД РФ надеются на конструктивную атмосферу внеочередных парламентских выборов в Армении

В Москве рассчитывают, что предстоящие внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в конструктивной атмосфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выражаем надежду, что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, нацеленной на достижение долгосрочного результата", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

При этом Захарова подчеркнула: "Рассматриваем решение провести в 2021 году досрочные парламентские выборы как внутреннее дело Армении".

Премьер страны Пашинян в четверг на своей странице в "Фейсбуке" написал по итогам встречи с руководителем оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном, что внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Чавушоглу и Лавров обсудили Карабах В России надеются, что внутренние события в Армении не приведут к эскалации в Карабахе - замглавы МИД РФ Москва будет реагировать на новые американские санкции Лавров обсудил с Айвазяном развитие событий в Ереване Нынешняя ситуация в Армении - ее внутреннее дело, заявляют в МИД РФ Лавров и Чавушоглу обсудили Сирию с акцентом на наращивании усилий в Идлибе для устранения террористической угрозы - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]