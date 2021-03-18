В МИД РФ надеются на конструктивную атмосферу внеочередных парламентских выборов в Армении

В Москве рассчитывают, что предстоящие внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в конструктивной атмосфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выражаем надежду, что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, нацеленной на достижение долгосрочного результата", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

При этом Захарова подчеркнула: "Рассматриваем решение провести в 2021 году досрочные парламентские выборы как внутреннее дело Армении".

Премьер страны Пашинян в четверг на своей странице в "Фейсбуке" написал по итогам встречи с руководителем оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном, что внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня.