В МИД РФ надеются на конструктивную атмосферу внеочередных парламентских выборов в Армении

В Москве рассчитывают, что предстоящие внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в конструктивной атмосфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выражаем надежду, что предвыборный период пройдет в конструктивной атмосфере, нацеленной на достижение долгосрочного результата", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.
При этом Захарова подчеркнула: "Рассматриваем решение провести в 2021 году досрочные парламентские выборы как внутреннее дело Армении".
Премьер страны Пашинян в четверг на своей странице в "Фейсбуке" написал по итогам встречи с руководителем оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном, что внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня.
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