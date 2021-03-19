Google направит $7 млрд в 2021г на расширение офисных площадей в США

Американская Google, входящая в Alphabet Inc., потратит $7 млрд в этом году на расширение офисных площадей в США, в том числе, $1 млрд в своем родном штате - Калифорнии.
Компания сообщила, что в течение года наймет не менее 10 тыс. новых сотрудников на полную занятость.
Инвестиции будут направлены, преимущественно, на существующие площадки, однако Google также откроет три новых офисных центра - в Миннесоте, Техасе и Северной Каролине. Таким образом, компания будет представлена уже в 19 штатах США.
Для некоторых из действующих центров Google - в Атланте, Вашингтоне, Чикаго и Нью-Йорке - компания наймет тысячи новых сотрудников.
Google была одной из первых среди крупных американских корпораций, заявивших о продлении срока удаленной работы сотрудников в условиях пандемии коронавируса. Летом прошлого года компания заявила, что режим удаленной работы сохранится, по крайней мере, до июля 2021 года.
На фоне постепенного спада заболеваемости COVID-19, а также массовой вакцинации, топ-менеджеры компаний обсуждают, когда и как следует возвращать сотрудников в офисы, пишет Dow Jones.
"Объединение для личного общения и создания сообщества является ключевой частью культуры Google, - написал в своем блоге главный исполнительный директор компании Сандар Пичай. - И это будет важной частью нашего будущего. Приверженность этому поддерживает решение компании расширять офисы в Кремниевой долине".
Акции Alphabet прибавляют в цене 1,3% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 85%.
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