Google направит $7 млрд в 2021г на расширение офисных площадей в США

Американская Google, входящая в Alphabet Inc., потратит $7 млрд в этом году на расширение офисных площадей в США, в том числе, $1 млрд в своем родном штате - Калифорнии.

Компания сообщила, что в течение года наймет не менее 10 тыс. новых сотрудников на полную занятость.

Инвестиции будут направлены, преимущественно, на существующие площадки, однако Google также откроет три новых офисных центра - в Миннесоте, Техасе и Северной Каролине. Таким образом, компания будет представлена уже в 19 штатах США.

Для некоторых из действующих центров Google - в Атланте, Вашингтоне, Чикаго и Нью-Йорке - компания наймет тысячи новых сотрудников.

Google была одной из первых среди крупных американских корпораций, заявивших о продлении срока удаленной работы сотрудников в условиях пандемии коронавируса. Летом прошлого года компания заявила, что режим удаленной работы сохранится, по крайней мере, до июля 2021 года.

На фоне постепенного спада заболеваемости COVID-19, а также массовой вакцинации, топ-менеджеры компаний обсуждают, когда и как следует возвращать сотрудников в офисы, пишет Dow Jones.

"Объединение для личного общения и создания сообщества является ключевой частью культуры Google, - написал в своем блоге главный исполнительный директор компании Сандар Пичай. - И это будет важной частью нашего будущего. Приверженность этому поддерживает решение компании расширять офисы в Кремниевой долине".

Акции Alphabet прибавляют в цене 1,3% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 85%.