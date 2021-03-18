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Регион 18.03.2021 19:22

Россия не будет разрушать отношения с США, займется их ревизией - МИД РФ

Россия не намерена идти по пути дальнейшего разрушения российско-американских отношений, планирует провести ревизию двусторонних отношений с Вашингтоном, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Кто-то должен допускать недопустимые высказывания, а мы должны ухудшать и без того находящиеся в тупике двусторонние отношения? Идти на поводу этой логики нет абсолютно никакого смысла", - сказала Захарова на брифинге в Москве, комментируя недавние заявления президента США Джо Байдена.

По ее словам, "продолжать разрушать, ставить какие-то палки в колеса или придумывать какие-то козни - это точно не российская ни стратегия, ни тактика".

"Заняться делом и провести большую работу, которая была бы связана и будет связана с ревизией состояния двусторонних отношений - это другой вопрос. Вот этим сейчас предстоит заняться", - подчеркнула Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, РЕВИЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]