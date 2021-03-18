Россия не будет разрушать отношения с США, займется их ревизией - МИД РФ

Россия не намерена идти по пути дальнейшего разрушения российско-американских отношений, планирует провести ревизию двусторонних отношений с Вашингтоном, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Кто-то должен допускать недопустимые высказывания, а мы должны ухудшать и без того находящиеся в тупике двусторонние отношения? Идти на поводу этой логики нет абсолютно никакого смысла", - сказала Захарова на брифинге в Москве, комментируя недавние заявления президента США Джо Байдена.
По ее словам, "продолжать разрушать, ставить какие-то палки в колеса или придумывать какие-то козни - это точно не российская ни стратегия, ни тактика".
"Заняться делом и провести большую работу, которая была бы связана и будет связана с ревизией состояния двусторонних отношений - это другой вопрос. Вот этим сейчас предстоит заняться", - подчеркнула Захарова.
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