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Дальнее зарубежье 19.03.2021 02:50

Встреча по Афганистану в Турции запланирована на апрель, ее детали прорабатываются - турецкий дипломат

Дата и детали встречи по Афганистану в Турции пока прорабатываются, ее планируется провести в апреле, заявил генеральный директор по южной Азии МИД Турции Хакан Текин.

"Пока точной даты нет. Мы планируем провести ее в следующем месяце, продолжаем работать над ней. Совместно с нашими международными и афганскими партнёрами мы хотим подготовить встречу, которая бы придала импульс существующим мирным переговорам по Афганистану", - заявил журналистам в Москве Текин, представлявший страну на московской встрече "расширенной тройки".

Он уточнил, что пока никаких приглашений не рассылалось.

"Россия - наш важный партнёр, как вы знаете, и мы находимся в тесной координации с Россией и по Афганистану, как и по многим другим вопросам. Надеюсь, Россия тоже примет участие в этой встрече", - сказал он.

На вопрос, идёт ли речь о встрече, созываемой по инициативе США, Текин ответил, что это инициатива Турции, которую, в том числе, поддерживает Вашингтон.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АФГАНИСТАН, ВСТРЕЧА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]