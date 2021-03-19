Встреча по Афганистану в Турции запланирована на апрель, ее детали прорабатываются - турецкий дипломат

Дата и детали встречи по Афганистану в Турции пока прорабатываются, ее планируется провести в апреле, заявил генеральный директор по южной Азии МИД Турции Хакан Текин.

"Пока точной даты нет. Мы планируем провести ее в следующем месяце, продолжаем работать над ней. Совместно с нашими международными и афганскими партнёрами мы хотим подготовить встречу, которая бы придала импульс существующим мирным переговорам по Афганистану", - заявил журналистам в Москве Текин, представлявший страну на московской встрече "расширенной тройки".

Он уточнил, что пока никаких приглашений не рассылалось.

"Россия - наш важный партнёр, как вы знаете, и мы находимся в тесной координации с Россией и по Афганистану, как и по многим другим вопросам. Надеюсь, Россия тоже примет участие в этой встрече", - сказал он.

На вопрос, идёт ли речь о встрече, созываемой по инициативе США, Текин ответил, что это инициатива Турции, которую, в том числе, поддерживает Вашингтон.