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Регион 18.03.2021 19:25

Армянский министр напал на журналиста, спросившего, почему чиновник проводит рабочее время в кафе

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян избил в одном из ереванских кафе журналиста Пайлака Фахрадяна.

Об инциденте на своей странице в "Фейсбуке" проинформировал сам журналист, показав поцарапанные руки, сломанный ноутбук и телефон.

Фахрадян рассказал, что, увидев министра, подошел к нему и поинтересовался, почему он проводит рабочее время в кафе, после чего подвергся нападению.

Позднее в соцсетях были распространены видеокадры с камер наблюдения заведения, на которых видно, как министр набрасывается с кулаками на журналиста, бьет по лицу и компьютеру на столе.

Министерство и сам министр пока не прокомментировали инцидент.

Генпрокуратура Армении сообщила местным СМИ, что направила полученные данные об инциденте в Специальную следственную службу для подготовки материалов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНИСТР, ЖУРНАЛИСТ, ДРАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]