Армянский министр напал на журналиста, спросившего, почему чиновник проводит рабочее время в кафе

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян избил в одном из ереванских кафе журналиста Пайлака Фахрадяна.

Об инциденте на своей странице в "Фейсбуке" проинформировал сам журналист, показав поцарапанные руки, сломанный ноутбук и телефон.

Фахрадян рассказал, что, увидев министра, подошел к нему и поинтересовался, почему он проводит рабочее время в кафе, после чего подвергся нападению.

Позднее в соцсетях были распространены видеокадры с камер наблюдения заведения, на которых видно, как министр набрасывается с кулаками на журналиста, бьет по лицу и компьютеру на столе.

Министерство и сам министр пока не прокомментировали инцидент.

Генпрокуратура Армении сообщила местным СМИ, что направила полученные данные об инциденте в Специальную следственную службу для подготовки материалов.