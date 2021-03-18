Армянский министр напал на журналиста, спросившего, почему чиновник проводит рабочее время в кафе

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян избил в одном из ереванских кафе журналиста Пайлака Фахрадяна.
Об инциденте на своей странице в "Фейсбуке" проинформировал сам журналист, показав поцарапанные руки, сломанный ноутбук и телефон.
Фахрадян рассказал, что, увидев министра, подошел к нему и поинтересовался, почему он проводит рабочее время в кафе, после чего подвергся нападению.
Позднее в соцсетях были распространены видеокадры с камер наблюдения заведения, на которых видно, как министр набрасывается с кулаками на журналиста, бьет по лицу и компьютеру на столе.
Министерство и сам министр пока не прокомментировали инцидент.
Генпрокуратура Армении сообщила местным СМИ, что направила полученные данные об инциденте в Специальную следственную службу для подготовки материалов.
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