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Дальнее зарубежье 18.03.2021 22:05

ЕС в преддверии важных дебатов о своих отношениях с Турцией указал Анкаре на очередное нарушение принципов демократии

Европейский союз глубоко обеспокоен решением турецких властей лишить члена парламента от Народно-демократической партии (ДПН) Омера Фарука Гергерлиоглу депутатского мандата и неприкосновенности, а также прокурорским требованием роспуска этой партии.

"Устранение второй по величине оппозиционной партии Турции нарушит права миллионов избирателей. Оно усиливает обеспокоенность ЕС отступлением в Турции от фундаментальных прав и подрывает доверие к заявленному намерению турецких властей проводить реформы", - говорится в заявлении, с которым в четверг выступили глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и комиссар ЕС по политике соседства Оливер Варгейи.

Они указали, что Турция как кандидат в члены ЕС и член Совета Европы должна срочно обеспечить соблюдение своих основных обязательств, включая уважение демократии, прав человека и верховенства права.

Это заявление вышло в преддверии важных событий в отношениях между ЕС и Турцией.

В тот же день официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер анонсировал предстоящую в пятницу встречу по видеосвязи главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля с президентом Турции Реджепои Тайипом Эрдоганом. Они должны обсудить состояние отношений в контексте подготовки к заседанию Евросовета 25-26 марта.

На нем главы государств и правительств стран ЕС проведут "стратегическое обсуждение" текущих отношений между ЕС и Турцией, оценят их в более широком контексте событий в Восточном Средиземноморье и других региональных проблем, обменяются мнениями об инструментах и вариантах дальнейших действий, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Хотя Турция является страной-кандидатом в ЕС, переговоры с ней о вступлении в союз заморожены.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ТУРЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]