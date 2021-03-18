ЕС в преддверии важных дебатов о своих отношениях с Турцией указал Анкаре на очередное нарушение принципов демократии

Европейский союз глубоко обеспокоен решением турецких властей лишить члена парламента от Народно-демократической партии (ДПН) Омера Фарука Гергерлиоглу депутатского мандата и неприкосновенности, а также прокурорским требованием роспуска этой партии.

"Устранение второй по величине оппозиционной партии Турции нарушит права миллионов избирателей. Оно усиливает обеспокоенность ЕС отступлением в Турции от фундаментальных прав и подрывает доверие к заявленному намерению турецких властей проводить реформы", - говорится в заявлении, с которым в четверг выступили глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и комиссар ЕС по политике соседства Оливер Варгейи.

Они указали, что Турция как кандидат в члены ЕС и член Совета Европы должна срочно обеспечить соблюдение своих основных обязательств, включая уважение демократии, прав человека и верховенства права.

Это заявление вышло в преддверии важных событий в отношениях между ЕС и Турцией.

В тот же день официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер анонсировал предстоящую в пятницу встречу по видеосвязи главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля с президентом Турции Реджепои Тайипом Эрдоганом. Они должны обсудить состояние отношений в контексте подготовки к заседанию Евросовета 25-26 марта.

На нем главы государств и правительств стран ЕС проведут "стратегическое обсуждение" текущих отношений между ЕС и Турцией, оценят их в более широком контексте событий в Восточном Средиземноморье и других региональных проблем, обменяются мнениями об инструментах и вариантах дальнейших действий, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Хотя Турция является страной-кандидатом в ЕС, переговоры с ней о вступлении в союз заморожены.