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Финский парламент могли атаковать хакеры, связанные с Пекином

Полиция государственной безопасности Финляндии предполагает, что за кибератакой на информационные системы парламента в 2020 году стояли хакеры из группы APT31, которую в СМИ связывают с КНР, сообщает агентство Associated press.

"Согласно разведданным, APT31 несет ответственность за атаку", - приводит агентство заявление финской полиции госбезопасности.


В заявлении не говорится напрямую о связи группировки с КНР, однако агентство со своей стороны отмечает, что этих хакеров часто связывают с Пекином.

Хакеры пытались вмешаться в информационные системы парламента в 2020 году, говорится в сообщении. В числе прочего они взломали аккаунты электронной почты некоторых депутатов. После этого парламент усилил систему безопасности, а в конце декабря прошлого года власти приступили к расследованию атак.

Ответственный за расследование Теро Муурман заявил, что национальное бюро расследований изучает заявление полиции государственной безопасности о причастности к атакам APT31. Хакеры, скорее всего, собирались "получить информацию в интересах иностранного государства, или чтобы навредить Финляндии", отметил он.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ХАКЕРЫ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]