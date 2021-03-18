Финский парламент могли атаковать хакеры, связанные с Пекином

Полиция государственной безопасности Финляндии предполагает, что за кибератакой на информационные системы парламента в 2020 году стояли хакеры из группы APT31, которую в СМИ связывают с КНР, сообщает агентство Associated press.

"Согласно разведданным, APT31 несет ответственность за атаку", - приводит агентство заявление финской полиции госбезопасности.



В заявлении не говорится напрямую о связи группировки с КНР, однако агентство со своей стороны отмечает, что этих хакеров часто связывают с Пекином.

Хакеры пытались вмешаться в информационные системы парламента в 2020 году, говорится в сообщении. В числе прочего они взломали аккаунты электронной почты некоторых депутатов. После этого парламент усилил систему безопасности, а в конце декабря прошлого года власти приступили к расследованию атак.

Ответственный за расследование Теро Муурман заявил, что национальное бюро расследований изучает заявление полиции государственной безопасности о причастности к атакам APT31. Хакеры, скорее всего, собирались "получить информацию в интересах иностранного государства, или чтобы навредить Финляндии", отметил он.