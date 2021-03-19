Премьер Японии объявил об отмене режима ЧС в Токио с воскресенья

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что действующий из-за ситуации с коронаврусом режим ЧС в Токио и его пригородах будет отменен с воскресенья, сообщает агентство Associated Press.
"Ввиду улучшения ситуация мы решили снять решим ЧС в Токио и префектурах Сайтама, Тиба и Канагава с 21 марта", - сказал японский премьер.
Режим ЧС власти Японии в этой части страны ввели в январе. В частности, в рамках этих ограничения рестораны и бары были обязаны закрываться в 20:00 по местному времени.
Суга также отметил, что приветствует подготовительные работы к Олимпийским играм, которые, как ожидается, начнутся в июле.
За время пандемии в Японии выявили около 450 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 8,7 тыс. из них имели летальный исход.
В среду сообщалось, что суточный прирост в столице Японии составил 409 случаев заражения.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.
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