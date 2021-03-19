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Дальнее зарубежье 19.03.2021 00:10

Премьер Японии объявил об отмене режима ЧС в Токио с воскресенья

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что действующий из-за ситуации с коронаврусом режим ЧС в Токио и его пригородах будет отменен с воскресенья, сообщает агентство Associated Press.

"Ввиду улучшения ситуация мы решили снять решим ЧС в Токио и префектурах Сайтама, Тиба и Канагава с 21 марта", - сказал японский премьер.

Режим ЧС власти Японии в этой части страны ввели в январе. В частности, в рамках этих ограничения рестораны и бары были обязаны закрываться в 20:00 по местному времени.

Суга также отметил, что приветствует подготовительные работы к Олимпийским играм, которые, как ожидается, начнутся в июле.

За время пандемии в Японии выявили около 450 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 8,7 тыс. из них имели летальный исход.

В среду сообщалось, что суточный прирост в столице Японии составил 409 случаев заражения.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТОКИО, ЧС, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]