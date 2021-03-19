Регулятор ЕС не нашел связи между прививкой Astrazeneca от COVID-19 и возникновением тромбоза

Экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной Astrazeneca против коронавируса не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.

"Комитет пришел к четкому научному заключению: это безопасная и эффективная вакцина... Комитет также пришел к заключению, что вакцина не связана с риском образования тромбов и проблем со свертываемостью крови", - заявила глава европейского медицинского регулятора Эмер Кук.

"Это безопасная и эффективная вакцина", - добавила она.

При этом Кук отметила, что, тем не менее, полностью отметать версию о взаимосвязи образования тромбов с вакцинацией данным препаратом все же нельзя. Она пояснила, что эксперты выявили крайне малочисленные случаи, в которых нет полной уверенности, какова причина тромбов. "Но мы по-прежнему не можем полностью исключать связи между этими случаями и вакциной", - отметила она.

Кук также сказала, что страны ЕС сами могут принимать решение, применять ли вакцину или нет. Она подчеркнула, что при вакцинации большого количества людей всегда возникают случаи, связанные с возникновением каких-либо проблем.

"Когда вы вакцинируете миллионы людей, неизбежно то, что редкие или серьезные заболевания будут возникать после вакцинации", - указала она.

По словам главы регулятора, рекомендации заключаются в том, чтобы повысить осведомленность среди тех, кто проходит вакцинацию данным препаратом, о возможных побочных эффектах.

"Очень важно, чтобы за всеми случаями побочных эффектов тщательно следили и о них сообщали, чтобы мы могли оценить их и, при необходимости, обновить информацию", - добавила она.

Заседание регулятора состоялось после того, как целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания, объявили о приостановки применения вакцины AstraZeneca. Это произошло после сообщений о случаях возникновения тромбов после прививки.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакциной от COVID-19 привиты 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

В минувшую среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам продолжить применение вакцины Astrazeneca против коронавируса.